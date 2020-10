Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alleinunfall in Rotthausen - Autofahrer schwer verletzt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch, 28. Oktober 2020, "Auf der Reihe" in Rotthausen gegen 23.05 Uhr von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Nach dem Zusammenstoß geriet der Wagen ins Schleudern, herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten ein dort geparktes Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Autofahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der demolierte Unfallwagen wurde abgeschleppt. Die einschreitenden Polizeibeamten stellten den Führerschein des 18-Jährigen sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

