Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Firmeneinbruch

Issum (ots)

Unbekannte sind bereits in der Nacht zum zurückliegenden Freitag, 16.10.2020, in die Werkstatt eines Bedachungsbetriebes auf der Gelderner Straße eingebrochen. Die Werkstatt, die über eine Verbindungstür mit der Garage verbunden ist, befindet sich hinter dem dortigen freistehenden Einfamilienhaus. Die Einbrecher hatten die Tür zur Werkstatt aufgehebelt. Von dort sowie aus der Garage entwendeten sie diverse größtenteils hochwertige Elektrowerkzeuge. Auch aus dem Firmen-LKW stahlen die Diebe weiteres Werkzeug. Hierzu schlugen sie die Scheibe an der Fahrerseite ein. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell