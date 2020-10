Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Einbruch in Werkstatt

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag, 18.10.2020, in eine an die Garage eines Hauses angrenzende Werkstatt auf der Rosenstraße eingebrochen. Nachdem die Einbrecher zunächst mehrere Elektrowerkzeuge mitsamt Koffer entwendeten, ließen sie die Koffer im Garten des Geschädigten sowie im Nachbargarten, der zu einem Haus auf der Breiten Straße gehört, zurück. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

