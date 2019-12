Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Kardinal-Galen-Straße

Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag 19.12.2019, 16.00 Uhr bis Samstag 21.12.2019, 10.00 Uhr verschiedene Werkzeuge und Maschinen aus einem Firmenfahrzeug. Hierzu beschädigten sie das Schloß der hinteren Fahrzeugtüre des auf der Kardinal-Galen-Straße in Holtwick abgestellten Opel Movano (Kastenwagen) und gelangten so ins Fahrzeuginnere.

Der Gesamtwert des entwendeten Werkzeugs konnte vor Ort noch nicht benannt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell