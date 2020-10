Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Am Wochenende ist Halloween - Bitte mit Abstand

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Traditionell wird am Abend vor Allerheiligen Halloween gefeiert. Vor allem Kinder und Jugendliche ziehen als Gespenster oder Hexen verkleidet durch die Straßen. In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie leider alles anders. Bitte passen Sie Ihre Halloween-Aktivitäten den regionalen Corona-Regelungen an und halten Sie sich unbedingt an die AHA-Regeln, nämlich Abstand halten, Hygiene beachten und die Alltagsmaske in bestimmten öffentlichen Bereichen tragen, wenn dies vorgegeben ist. Wahrscheinlich werden viele Türen in diesem Jahr pandemiebedingt geschlossen bleiben. Verschlossene Türen sind unbedingt zu respektieren. Traditionsgemäß wird demjenigen, der nicht öffnet und keine Süßigkeiten, gibt ein Streich gespielt. Achten Sie darauf, dass aus Ärger über Corona oder wegen verschlossener Türen aus harmlosen Streichen keine Sachbeschädigungen werden, denn das kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und eventuell auch zivilrechtlich sehr teuer werden. Bei einem harmlosen Streich wird kein fremdes Eigentum beschädigt und Menschen kommen nicht zu schaden. Viele Streiche sind allerdings nicht harmlos und auch gar nicht lustig, sondern schlicht Sachbeschädigungen, die mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe geahndet werden können. Vielleicht bleiben Sie dieses Jahr einmal zuhause?! Bitte verzichten Sie auf nicht unbedingt notwendige Kontakte und halten Sie unbedingt Abstand zu anderen Personen. Wir sind jetzt alle aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten, um uns und andere zu schützen!

