Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte vereiteln Drogengeschäft

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Durch Zufall haben Polizeibeamte am Mittwoch, 28. Oktober 2020, an der Königstraße in Schalke gegen 15.50 Uhr zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie aus einem geöffneten Fenster heraus Betäubungsmittel erwerben wollten. Als die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer die Beamten erkannten, ergriffen sie sofort die Flucht, konnten aber wenig später gestellt werden. Im Anschluss suchten die Beamten die Wohnung auf, aus der heraus der Verkauf mutmaßlich getätigt werden sollte. Der 54 Jahre alte Wohnungsinhaber stimmte einer Durchsuchung zu. Die Beamten fanden in der Wohnung unter anderem Betäubungsmittel, diverse Gegenstände und Verpackungen, in denen üblicherweise Betäubungsmittel verwahrt werden, sowie mehrere Messer, Dolche und Schlagwerkzeuge. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an.

