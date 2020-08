Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 08./09.08.2020 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wohnungseinbruch

Am frühen Morgen des 08.08.2020 versuchen unbekannte Täter in eine Erdgeschoßwohnung in der Straße "Auf der Höhe" zu gelangen. Es bleibt bei einem Versuch mit Sachschaden am Fenster. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung

Am Samstag, gegen 06:15 Uhr, kommt es in der Ilmenaustraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach zunächst provozierenden/beleidigenden Äußerungen durch den Haupttäter werden die vier Opfer (3 x männlich, 1 x weiblich) durch die beiden männlichen Täter geschlagen. Die beiden Täter flüchten unerkannt mit Fahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Familienstreit endet im Polizeigewahrsam

Ein Familienstreit mit einem stark alkoholisierten 23-jährigen Angehörigen, der zu Besuch im Stadtteil Lüneburg-Moorfeld ist, veranlasst die Bewohner am Samstagabend, die Polizei zu verständigen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versucht der Beschuldigte u.a. einen 33-jährigen Mann mit einem Kopfstoß zu treffen und greift ferner noch die eingesetzten Beamten an. Der sich weiter aggressive verhaltende Beschuldigte verbringt nach einer Blutentnahme die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Es müssen mehrere Strafverfahren gegen den 23-jährigen eingeleitet werden.

Oldendorf/Luhe - Unfall unter Alkoholeinfluss

Nach Hinweis eines Zeugen auf einen vermutlich alkoholbedingten Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Oldendorf/Luhe kann im weiteren Verlauf der 45-jährige Beschuldigte im Rahmen der Fahndung im Grünstreifen liegend und schlafend angetroffen werden. Der Beschuldigte pustet 2,03 Promille, bei ihm werden hierauf Blutproben genommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Reppenstedt - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle können Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen bei einem 26-jährigen Audi-Fahrer in Reppenstedt Betäubungsmitteleinfluss feststellen. Dem Betroffenen wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ort: Lüchow, Königsberger Str Datum: Freitag, 07.08.2020, 19:00 Uhr Sachverhalt: Ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus dem Samtgemeindebereich Gartow befuhr in Lüchow die Königsberger Straße, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Der Alcomat-Test ergab 1,55 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, und ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ort: Clenze, Gistenbecker Str. Datum: Samstag, 08.08.2020, 00:30 Uhr Sachverhalt: Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Clenze befuhr die Gistenbecker Straße, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Der Alcomat-Test ergab 1,00 Promille. Ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ort: Lüchow, Drawehner Str. Datum: Freitag, 07.08.2020, 18:30 Uhr Sachverhalt: Ein 17-jähriger Fahrer aus Lüchow befuhr mit dem Mercedes seines Vaters die Drawehner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Lüchower noch in der Fahrschulausbildung ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall

Ort: Landesstraße 260, Gemarkung Trabuhn Datum: Samstag, 08.08.2020, 03:00 Uhr Sachverhalt: Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Bereich der Samtgemeinde Elbtalaue befuhr die Landesstraße in Richtung Lübbow. In der Gemarkung Trabuhn kam sie auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber anschließend schwerverletzt ins Klinikum Salzwedel verbracht. Am PKW Seat Ibiza entstand Totalschaden.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht, unterlassene Hilfeleistung

Am Samstag, gegen 21:42 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten 10-jährigen, Rad fahrenden, Jungen gemeldet, der allein auf der Mühlenbergstraße in Suhlendorf unterwegs war. Bei der Aufnahme gab der Junge an, dass er einen PKW wahrnahm, der sich ihm schnell von hinten näherte. Hierbei schaute er über die Schulter nach hinten, erschrak, dass der PKW schon so dicht an ihm dran war und stürzte. Er schlug mit dem Gesicht auf dem Asphalt auf und blieb liegen. Dieses dürfte der/die PKW-Fahrer/-in bemerkt haben, setzte jedoch seine/ihre Fahrt ungebremst fort. Der Junge musste zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Uelzen - Schlägereien in den Morgenstunden

Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr kam es in der Rademacher Straße in Uelzen zu einer Schlägerei zwischen ca. 15 Personen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtet eine Tätergruppe in Richtung Lüneburger Straße, von zwei Flüchtigen können die Personalien festgestellt werden. Drei Opfer haben Schläge, sowie Pfefferspray abbekommen. Ungefähr eine halbe Stunde zuvor wird ein 37-jähriger Nordafrikaner in der Parkanlage am Ratsteich von mehreren Personen geschlagen und mit einer Flasche am Kopf verletzt. Er flüchtet auf einem Fahrrad zur Polizei, von dort wird er mit einem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt. In beiden Vorfällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Uelzen zu melden.

