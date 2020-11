Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dieb kommt durch offene Balkontür in Feldmark

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Eine offene Balkontür hat ein Dieb für seinen Beutezug in Feldmark ausgenutzt. Der 56-jährige Bewohner hatte am Freitag, 30. Oktober 2020, den Abend bis dahin in seinem Arbeitszimmer verbracht. Gegen 22 Uhr ging er in sein Wohnzimmer und bemerkte einen Unbekannten am Geländer seines Balkons. Der Täter hing dort von außen. Als er den 56-Jährigen bemerkte, habe er sich fallen gelassen und sei in Richtung Stadtpark weggelaufen. Da der Gelsenkirchener davon ausging, dass er den Einbrecher rechtzeitig gestört habe, rief er nicht die Polizei. Erst am darauffolgenden Tag habe er bemerkt, dass Wertgegenstände fehlten und erstattete Anzeige. Den Unbekannten beschrieb der 56-Jährige als circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, bei einer Größe von etwa 1,70 bis 1,80 Meter, er trug eine schwarz Jacke und eine schwarze Baseballkappe. Hinweise zum Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter der Durchwahl -8240.

