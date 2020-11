Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl in Schalke

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Mit zwei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei Tatverdächtige für einen räuberischen Diebstahl. Die beiden Unbekannten wurden dabei beobachtet, wie sie am Dienstag, 18. August 2020, um 18.15 Uhr in einem Supermarkt an der Overwegstraße Ware in einen mitgeführten Rucksack steckten. Anschließend nahm einer der Männer den Rucksack und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Sein Komplize legte Kleinigkeiten in den Einkaufswagen und stellte sich zunächst in die Schlange an der Kasse. Ein Zeuge sprach den Rucksackträger an, der ihn daraufhin zunächst mit der Faust und dann mit einer leeren Getränkekiste schlug. Der Zeuge wehrte sich mit Pfefferspray, welches keine Wirkung zeigte. Das Duo konnte mit der Beute unerkannt flüchten. Sie wurden bei der Tat gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht in Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei zu den beiden Männern bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/ 365 8240 (Kriminalwache). Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4xS.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell