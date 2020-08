Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion DEL/OLL/WEMA: Junge Frau bei Beziehungstat in Wildeshausen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 25. August 2020, wurde eine 26-jährige Wildeshauserin, gegen 08:45 Uhr, durch einen Übergriff ihres Ehemannes in der Kapitän-Strasser-Straße in Wildeshausen schwer verletzt.

Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen fanden Beamte der Polizei Wildeshausen zwei Schreckschusswaffen im Bereich des Tatortes auf, die vermutlich zur Tatausführung genutzt wurden.

Der 30-jährige Ehemann, ebenfalls aus Wildeshausen, ist derzeit auf der Flucht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen suchten Beamte der Polizei Wildeshausen auch einen Imbiss in der Straße "Westertor" auf.

Die Ermittlungen sowie die Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter dauern derzeit noch an. Nähere Einzelheiten werden aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht bekannt gegeben.

