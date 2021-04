Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den VW Passat gerammt

Kaiserslautern (ots)

Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro ist bei einem Unfall in der Haydnstraße entstanden. Nach dem Verursacher wird gesucht; er flüchtete von der Unfallstelle.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der Unfall bereits vergangene Woche, vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7./8. April), in der Zeit zwischen 20.45 Uhr abends und 8.10 Uhr am nächsten Morgen ereignet haben.

Der betroffene VW Passat war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 6 abgestellt. Als die 33-jährige Nutzerin des Fahrzeugs am Morgen zum Parkplatz kam, entdeckte sie die "Bescherung": Ihr Wagen war auf der kompletten Fahrerseite beschädigt. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen.

Erst am Freitagabend entschloss sich die Frau dazu, Anzeige wegen Unfallflucht zu erstatten. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell