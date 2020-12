Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellerbrand

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern)Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses ist es am Donnerstagabend in der Birkenstraße gekommen.

Um circa 18:40 Uhr wurde der Brand bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Sie kamen für die Nacht bei Bekannten unter.

Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. |elz

