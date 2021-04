Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gestohlenem Schlüssel in Praxis eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend haben Unbekannte aus einem Pkw in der Burgstraße den Schlüssel für eine Praxis in der Gutenbergstraße gestohlen. Weil der Name der Praxis auf dem Schlüsselanhänger stand, hatten die Täter leichtes Spiel: In der Nacht zum Samstag suchten sie die Anschrift auf. Mit dem Schlüssel gelangten sie in die Praxisräume. Aus einer Kaffeekasse stahlen die Diebe 30 Euro. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

