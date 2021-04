Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots)

Am späten Samstagnachmittag war ein 47-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der K5 von Kaiserslautern in Richtung Rodenbach unterwegs. Aufgrund seiner Ortsunkenntnis hatte er sich verfahren und wollte wenden. Hierbei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen, so dass beide frontal miteinander kollidierten. Beim unausweichlichen Sturz verletzte sich der Radfahrer am Oberschenkel und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden.| PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell