Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern-Siegelbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren in Siegelbach Diebe unterwegs. Sie öffneten mehrere geparkte Pkw und durchwühlten das Innere. Entwendet wurden kleinere Geldbeträge und andere von den Besitzern im Auto zurückgelassene Gegenstände oder Dokumente. In fast allen Fällen ist davon auszugehen, dass die Fahrzeuge unverschlossen abgestellt waren. Daher möchten wir nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass Fahrzeuge beim Verlassen zu verschließen sind und keine Wertgegenstände darin verbleiben sollten. Zeugen, die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.| PvD

