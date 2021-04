Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weißer SUV gesucht!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Queidersbacher Hauptstraße ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. Einer der Beteiligten fuhr anschließend weiter. Nach dem weißen SUV und seinem Fahrer wird gesucht.

Nach Angaben einer 23-jährigen Frau fuhr sie gegen 22 Uhr mit ihrem Kia in Richtung Bann, als ihr der weiße SUV entgegenkam. In Höhe des Hauses Nummer 72 musste der SUV wegen eines Hindernisses auf seiner Fahrbahnseite anhalten, um die Kia-Fahrerin passieren zu lassen. Allerdings orientierte sich der SUV-Fahrer dabei zu sehr nach links, so dass sein Fahrzeug in die Gegenfahrbahn ragte.

Dadurch wurde die 23-jährige Frau gezwungen, mit ihrem Kia nach rechts auf den Bürgersteig auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie mit dem vorderen rechten Reifen gegen die Bürgersteigkante, wobei am Reifen ein Schaden entstand. Erst nachdem der SUV bereits weitergefahren war, stellte die Kia-Fahrerin fest, dass der Reifen an ihrem Fahrzeug so stark beschädigt wurde, dass Luft ausströmte.

Eine nähere Beschreibung des weißen SUV oder seines Fahrers konnte die junge Frau nicht abgeben; sie hatte weder das Fabrikat erkannt, noch sich das Kennzeichen gemerkt.

Der SUV-Fahrer oder Zeugen, die den Wagen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

