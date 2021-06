Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Riskantes Überholmanöver mit anschließender Bedrohung

Asbach (ots)

Am 26.06.2021 gegen 20:00 Uhr kam es auf der L 275, Kreisverkehr am Weiher Asbach in Fahrtrichtung Buchholz, zu einer Bedrohung zum Nachteil eines Kraftradfahrers. Der Kraftradfahrer wurde hierbei durch einen weißen Mercedes- Sprinter überholt und geriet dadurch beinahe von der Fahrbahn ab. Während des Überholvorgangs habe der Fahrer des Sprinters dem Kraftradfahrer ein Messer vorgehalten. Anschließend setzte der Fahrer des Mercedes- Sprinter seine Fahrt fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell