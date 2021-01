Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Zeugenhinweis - Polizei stellt Betäubungsmittel sicher - Ratingen - 2101112

Mettmann (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag (27. Januar 2021) zunächst in einem Versteck am Berliner Platz und später in einer Wohnung an der Jenaer Straße in Ratingen Betäubungsmittel sicherstellen. Die Ermittlungen zur Sache dauern derzeit noch an.

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung drei Männer, die sich auf dem Berliner Platz in Ratingen-West aufhielten. Nachdem die Überprüfung zweier Brüder (36 und 29 Jahre alt) sowie eines 37-Jährigen ohne Vorkommnisse beendet worden war, meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei und beschuldigt die soeben kontrollierten Männer des Betäubungsmittelhandels. Der Anrufer benannte weiterhin einen Ablageort, an dem die Täter ihre Drogen versteckt hielten.

Die Beamten suchten die Einsatzörtlichkeit erneut auf und konnten in einer Mülltonne in einer Passage zum Berliner Platz einige Druckleistentüten, augenscheinlich gefüllt mit Marihuana, auffinden und sicherstellen. Die zuvor kontrollierten Brüder trafen die Beamten im Treppenhaus ihrer Wohnanschrift an der Jenaer Straße an. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel sowie Umverpackungen, die den Verdacht des Handels mit Betäubungsmittel erhärteten.

Ein ebenfalls in der Wohnung lebender 52-jähriger Ratinger wurde zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahme zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Alle drei Tatverdächtigen sind bisher bereits wegen gleichgelagerter Delikte kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen die 36 und 29 Jahre alten Brüder und den 52-jährigen Ratinger ein. Die Ermittlungen zur Sache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell