Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidierte mit heranfahrenden Straßenbahn

KarlsruheKarlsruhe (ots)

25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagmorgen in der Karlsruher Südstadt ereignete.

Gegen 07:50 Uhr fuhr der 38 Jahre alte Unfallverursacher auf der Luisenstraße in Richtung Rüppurrer Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach links abzubiegen. An der Haltestelle wartete zum Unfallzeitpunkt eine Straßenahn. Der 38-Jährige wollte noch vor der wartenden Bahn nach links auf die Rüppurrer Straße abbiegen und übersah dabei völlig die von rechts in die Haltestelle einfahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Glücklicherweise blieben bei dem Zusammenstoß alle Beteiligte unverletzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell