Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb entwendet Maschinen aus Transporter

KarlsruheKarlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag öffnete ein bislang Unbekannter Täter die Heck- und Schiebetür eines auf einem Parkplatz in der Elbinger Straße abgestellten Kleintransporters und nahm diverse Werkzeuge, sowie Elektromaschinen an sich.

Zwischen 19:00 Uhr und 11:30 Uhr wurden die Heck- und Schiebetür des Mercedes Sprinters auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Anschließend entwendete der Täter einige Werkzeuge und Elektromaschinen aus dem Laderaum im Wert von schätzungsweise 2000 Euro. Erkenntnisse über den am Pkw entstandenen Sachschaden gibt es bislang keine.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721 967180.

David Bortolin, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell