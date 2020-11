Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Bruchsal zu. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 18.15 Uhr auf der Straße Am Alten Güterbahnhof in Richtung Bahnhof unterwegs. Beim Abbiegen in die Werner-von-Siemens-Straße achtete sie nicht auf den Fahrradfahrer der die Straße auf dem Fahrradstreifen überqueren wollte und stieß mit ihm zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

