POL-ME: Illegales Autorennen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Velbert - 2004134

Bereits am Abend des 10. April 2020 kam es zu einem illegalen Autorennen auf der Heiligenhauser Straße in Velbert. Die intensiven Ermittlungen der Polizei führten bisher zu keinem Fahndungserfolg nach den derzeit noch unbekannten Beteiligten, weshalb die Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariates sich nun an die Öffentlichkeit wenden und nach Zeugen suchen.

Das war geschehen:

Gegen 21:10 Uhr befuhr eine aufmerksame Zeugin die Heiligenhauser Straße aus Fahrtrichtung Heidestraße. In Höhe der Kreuzung zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße hielt auf dem Fahrstreifen neben ihr ein schwarzer Audi. Der Fahrer "spielte" auffallend mit dem Gaspedal während der Rotlichtphase und beschleunigte bei "Grünlicht" seine Limousine sehr zügig, um seine Fahrt in Richtung Heiligenhaus, dicht gefolgt von einem VW Golf, fortzusetzen. Beide Fahrzeuge fuhren mit so deutlich überschrittener Höchstgeschwindigkeit die Heiligenhauser Straße entlang, dass die Zeugin sie zunächst aus den Augen verlor.

Vor der Kreuzung zur Flandersbacher Straße konnte die 24-Jährige erkennen, dass sowohl der Audi als auch der VW einen Linienbus überholten. Eine 21-Jährige Zeugin gab später gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass das Fahrzeug-Duo sie zuvor mittels Lichthupe dazu nötigen wollte, den Fahrstreifen zu wechseln. Da sie nicht unmittelbar darauf reagiert habe, hätten sowohl der Audi als auch der Golf sie rechtsseitig überholt. Hierzu seien die Fahrzeugführer eng vor dem rechts von ihr fahrenden Bus eingeschert um sie anschließend rechtsseitig zu überholen.

Die 24-jährige Zeugin setzte ihre Fahrt in Richtung Heiligenhaus fort und traf auf der Pinner Straße erneut auf den blauen VW Golf und den schwarzen Audi. Noch vor dem Kreuzungsbereich zur Dieselstraße stoppten die zu diesem Zeitpunkt parallel nebeneinander fahrenden Fahrzeuge plötzlich und ohne Grund ihre Fahrt bis zum Stillstand ab. Die hinter ihnen fahrende Zeugin musste ihr Fahrzeug ebenfalls vollständig abbremsen. Beide Fahrzeuge hielten ohne erkennbaren Grund für einen kurzen Zeitraum an, um plötzlich gleichzeitig zu beschleunigen und ihre Fahrt mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen in hoher Geschwindigkeit fortzusetzen. Die Zeugin verlor die Fahrzeuge aufgrund der Fahrweise schon nach kurzer Zeit aus den Augen, so dass die bereits informierten Polizeibeamten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung weder den Audi noch den Golf auffinden konnten.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Nötigung sowie wegen der Durchführung eines Kraftfahrzeugrennens (§315b StGB) ein. Intensive Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariates haben derzeit noch zu keinem Fahndungserfolg geführt, so dass die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit wendet und Zeugen sucht.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Tatzeit die verdächtigen Fahrzeuge, den blauen VW Golf und / oder den schwarzen Audi (Limousine), gesehen haben, oder Angaben zu den Fahrzeughaltern oder Fahrern tätigen können, sich jederzeit an die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 - 6110, zu wenden.

