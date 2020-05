Polizei Bielefeld

POL-BI: Navi aus gestohlenem SUV ausgebaut

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Dalbke - In der Nacht zu Dienstag, 19.05.2020, haben Autodiebe in Dalbke einen Lexus gestohlen. Sie ließen das Auto unweit des Tatorts zurück.

Der Inhaber eines Autohauses an der Gildemeisterstraße meldete der Polizei am Dienstagmorgen, dass ein Lexus RX 450 H von seiner Verkaufsfläche entwendet wurde. Bevor Polizeibeamte an dem Autohaus eintrafen, wurde bekannt, dass der gestohlene Lexus keine 200 Meter entfernt vom Tatort stand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Autodiebe zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, den Lexus und statteten ihn mit Kennzeichen eines anderen Pkw des Autohauses aus. Sie legten nur wenige Meter auf der Gildemeisterstraße zurück und bauten das festinstallierte Navigations- und Multimediamodul aus. Im Anschluss verschwanden der oder die Täter unerkannt mit dem Navigationsgerät.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

