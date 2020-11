POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Samstagmorgen touchierte ein 35-jähriger Sprinterfahrer in der Schwetzinger Straße in Bruchsal einen 64-jährigen Radfahrer, welcher sich dabei leicht verletzte.

Gegen 07:30 Uhr war der Zweiradlenker auf dem Gehweg in Richtung der Eberhardt-Tankstelle unterwegs. Beim Passieren einer Ausfahrt, erfasste ihn der 64-jährigen Unfallverursacher mit dem Kotflügel. Infolgedessen stürzte er und zog sich dabei einige Schürfwunden zuzog. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

