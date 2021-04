Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nettetal-Breyell (ots)

In der Zeit von Donnerstag 12.00 Uhr bis Freitag 17.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Brückenhausstraße in Breyell einzubrechen. An der Hauseingangstür waren Hebelmarken erkennbar. Die Tür hielt jedoch stand und die Täter gelangten nicht in das Haus. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 erbeten. /TK (286)

