POL-PDNR: Körperverletzung in Linzer Gaststätte

Linz am Rhein (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei Linz zu einer Kneipenschlägerei in eine Linzer Gaststätte gerufen. Bei der vorausgegangenen Schlägerei soll der Beschuldigte seinem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gar mit einem Hammer in der Hand auf den Geschädigten losgegangen sein. Der bei der Polizei bereits einschlägig in Erscheinung getretene 26-jährige Schläger flüchtete aus der Kneipe und konnte im weiteren Verlauf nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls die zuvor in der Kneipe waren oder die Angaben zum Aufenthalt des Täters machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Linz in Verbindung zu setzen.

