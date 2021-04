Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln-Wertherbruch - 24-jährige Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamminkeln (ots)

Am Donnerstag gegen 17:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Hamminkeln mit einem Traktorgespann die Wertherbrucher Straße in Hamminkeln, von Haldern kommend, in Fahrtrichtung Wertherbruch. An der Kreuzung zur Straße "Im Bruch" beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 24-jährigen Frau aus Xanten, welche auf ihrem Motorrad, das vor ihr fahrende Traktorgespann, überholen wollte.

Durch die Kollision wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber einer Unfallklinik zugeführt. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro.

Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen besteht für die Motorradfahrerin keine Lebensgefahr.

