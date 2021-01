Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in OBI-Baumarkt in der Niendorfer Straße - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Im OBI-Baumarkt in der Niendorfer Straße (Norderstedt) sind in der Zeit von Samstagabend, den 09.01.2021 bis Montagmorgen, 11.01.2021, 07.00 Uhr, Einbrecher aktiv geworden. In dieser Zeit verschafften sich Unbekannte über den nördlich gelegenen Kleingartenverein und eine mannshohe Zaunanlage gewaltsam Zugang zur Freifläche des Marktes.

Dort erbeuteten sie insgesamt 12 Gasflaschen, die mit zwei ebenfalls entwendeten Schubkarren über die Kleingärten mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Die Ermittler bitten um Hinweise von Bürgern, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, dies der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 04o / 52806-0 zu melden.

