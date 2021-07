Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 04.07.2021, ist in Oberlauchringen ein fahrradfahrendes Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 16:00 Uhr hatte der 11-jährige Junge mit seinem Mountainbike die B 34 aus der Grundstraße überquert, um auf einen gegenüberliegenden kleinen Weg zu gelangen. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der Bundesstraße aus Richtung Klettgau herannahenden Auto einer 33 Jahre alten Frau. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich an der Unfallstelle um das verletzte Kind. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Er trug einen Fahrradhelm. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 4000 Euro. Der Autofahrerin folgte ein Fahrzeug, ein weiteres kam ihr entgegen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet die Insassen dieser Fahrzeuge und weitere Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell