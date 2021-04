Polizei Mettmann

POL-ME: Auto überschlug sich: Velberter bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Velbert - 2104007

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag (1. April 2021) kam es auf der Nierenhofer Straße in Velbert zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Velberter mit seinem Auto aufs Dach geschleudert und dabei schwer verletzt wurde.

Das war geschehen:

Gegen 12:45 Uhr war ein 62-jähriger Velberter mit seinem VW Caddy aus der Straße "Steinbrink" auf die Nierenhofer Straße abgebogen. Nach dem bisherigen Stand der Unfallermittlungen missachtete er dabei den vorfahrtberechtigen Renault Twingo eines 45-jährigen Velberters, der gerade über die Nierenhofer Straße in Richtung Langenberg gefahren war. Aufgrund der heftigen Kollision beider Fahrzeuge wurde der Twingo aufs Dach geschleudert.

Mehrere Passanten und weitere Autofahrerinnen und Autofahrer eilten dem schwer verletzten Twingo-Fahrer sofort zur Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die couragierten Zeugen versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Sanitäter der Feuerwehr, welche den Velberter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus brachten, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Zugleich stellten sich die couragierten Helfer an beide Seiten der Unfallstellen auf, um bis zum Eintreffen der Polizeibeamten den Verkehr um die Unfallstelle zu führen.

Der Fahrer des VW Caddy wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe - beide Autos mussten in der Folge auch abgeschleppt werden.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle bei allen Ersthelferinnen und Ersthelfern für ihr vorbildliches Handeln in dieser Unfallsituation bedanken.

