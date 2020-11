Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffitis an Schule und Schwimmhalle gesprüht

HückelhovenHückelhoven (ots)

Mit roter Sprühfarbe beschmierten unbekannte Täter, zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November, die Fassade eines Schulgebäudes am Hartlepooler Platz. Im gleichen Tatzeitraum wurde mit schwarzer Farbe ein Graffiti an die Wand des Schwimmbades gesprüht. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

