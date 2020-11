Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

Wegberg-Beeck/BeeckerheideWegberg-Beeck/Beeckerheide (ots)

Zwischen 15.30 Uhr und 19.50 Uhr, kam es am 2. November (Montag), zu zwei Wohnungseinbrüchen. Am Föhrenweg zerschlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe und drangen so ins Innere eines Hauses ein, wo sie Schubläden und Schränke durchwühlten. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. An der Straße Am Ring hebelten unbekannte Täter, zwischen 17.45 und 18.45 Uhr, eine Terrassentür auf, durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck. Die Täter wurden während der Tat kurzzeitig gefilmt. Es handelte sich um zwei männliche Personen, die komplett schwarz gekleidet waren und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz sowie eine Kappe trugen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

