Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Aachen - Schüsse in Hückelhoven - zwei Personen verletzt

Hückelhoven/Aachen/MönchengladbachHückelhoven/Aachen/Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (01.11.2020) wurden gegen 18.30 Uhr mehrere Schüsse in der Van-Woerden-Straße in Hückelhoven abgegeben und dabei ein Mann und eine Frau verletzt. Nach Zeugenangaben flüchteten drei unbekannte Tatverdächtige zunächst mit einem Pkw vom Tatort und verursachten in der Klosestraße einen Verkehrsunfall. Daraufhin setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Diensthunden blieben bislang ohne Erfolg. Die beiden Geschädigten wurden in ein Krankenhaus transportiert. Aktuell besteht für sie keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungsmaßnahmen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter 0241- 9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241 - 9577 34210 zu melden. (fp)

