Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Polizeipräsidium Freiburg: Autokorso-Einsätze anlässlich Italiensieg beim Achtelfinale" - Zeugensuche nach Vorfällen in Bad Säckingen

Freiburg (ots)

Nach den Vorfällen in Bad Säckingen in der Nacht zum Samstag, 03.07.2021, nach dem EM-Spiel zwischen Italien und Belgien ermittelt die Polizei gegen zwei namentlich bekannte Tatverdächtige. Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen sind im Gange. Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung stehen im Raum wie auch Verstöße nach dem Sprengstoffgesetz, die mit allem Nachdruck verfolgt werden. "Wir haben höchstes Verständnis für die Freude und die friedlich Feiernden. Die Grenze ist aber überschritten, wenn es zu Gewalttätigkeiten kommt", so Revierleiter Albert Zeh. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden oder auch gefertigte Aufnahmen zur Verfügung zu stellen (Kontakt 07761 934-0).

Meldung vom 03.07.2021:

Nach dem Sieg der italienischen Nationalmannschaft im Achtelfinale am Freitagabend, kam es im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg zu zahlreichen Autokorsos. Diese verliefen überwiegend störungsfrei.

In Bad Säckingen versammelten sich rund 100 Fahrzeugen und 500 Fußballfans in der Innenstadt. Verkehrslenkende Maßnahmen, Straßensperren und Weisungen der Polizeikräfte wurden von den Fußballfans ignoriert. Im Weiteren wurden Einsatzkräfte tätlich angegangen und beleidigt. Darüber hinaus wurde auch Pyrotechnik gezündet und ein Beamter bei Widerstandshandlungen verletzt.

Auch ein externer Pressevertreter wurde beleidigt. Weitere Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

