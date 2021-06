Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Motorradfahrer

Worms (ots)

Am Montagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Motorrad, bei dem sich alle Beteiligten leicht verletzt haben. Demnach befuhr der Fahrradfahrer den Schutzstreifen auf der Mainzer Straße in Fahrtrichtung B9. Der Kradfahrer und sein Sozius ordnungsgemäß fuhren hinter dem Fahrradfahrer den rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung. Ca. 100m vor der Einmündung Mainzer Straße/Johanniterstraße entschied sich der Radfahrer in die entgegengesetzte Richtung zu fahren und scherte vom Schutzstreifen auf die Fahrbahn nach links aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei stürzten alle 3 Beteiligten und verletzten sich leicht. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Worms verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und beide waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

