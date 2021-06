Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sittlichkeitsdelikt am Wormser Bahnhofsvorplatz

Worms (ots)

Am späten Montagabend versuchte ein 51-jähriger Mann zwei Frauen unsittlich zu berühren. Der Beschuldigte habe zunächst versucht eine 28-jährige Wormserin zu umarmen und ihr an die Brüste zu greifen. Als die weitere Geschädigte, eine 26-jährige Frau aus Mehlingen, versucht habe, den Beschuldigten von der anderen Frau wegzudrängen, habe er von ihr abgelassen, aber nun die 26-jährige Frau mehrmals unsittlich berührt. Mehrere junge Männer kamen den Frauen zur Hilfe. Der Beschuldigte ging einen der Männer körperlich an, woraufhin sich dieser verteidigt und dem 51-jährigen Beschuldigten mit der Faust geschlagen hatte. Der Beschuldigte wurde danach in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurde über 3,4 Promille festgestellt. In der Gewahrsamszelle trat der Mann gegen das Knie eines Polizeibeamten und verletzte ihn dabei. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten durchgehend. Gegen den 51-jährigen Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

