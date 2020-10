Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bahnreisender greift Landespolizist an

Bild-Infos

Download

Gießen (Hessen) (ots)

In einem Regionalzug, auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Gießen, wurde am Samstag (03.10.) ein Polizeibeamter von einem 22-Jährigen angegriffen.

Was war passiert?

Dem in zivil reisenden Polizist fiel ein Fahrgast auf, der nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug. Nachdem der Beamte den jungen Mann angesprochen hatte, weigerte sich der 17-Jährige weiterhin den Infektionsschutz zu tragen. Daraufhin gab sich der in zivil reisende Polizist, durch vorzeigen seines Dienstausweises, zu erkennen. Der Schüler versuchte zu flüchten, konnte jedoch durch den Beamten festgehalten werden. Andere Reisende solidarisierten sich mit dem 17-Jährigen und es kam zu lautstarken, verbalen Auseinandersetzungen. Um den Schüler zu befreien, schlug ein 22-Jähriger mehrfach auf den Arm des Polizeibeamten.

Erst alarmierte Beamte der Bundespolizei Gießen konnten die Beteiligten trennen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Bernd Kraus

Pressesprecher

Telefon: 0561/81616 - 1010

Mobil: 0173 5763291

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell