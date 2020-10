Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Scheibe von Vitrine zerstört

Vellmar (Landkreis Kassel) (ots)

Bislang unbekannte Täter haben an dem Bahnhaltepunkt Obervellmar-Osterberg/EKZ erneut die Scheibe einer Fahrplanvitrine eingeschlagen. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist nicht bekannt. Ein Bahnmitarbeiter hatte die Sachbeschädigung am Samstag (03.10.) gegen 18 Uhr festgestellt. Bereits am Montag (28.09.) wurde der Schaukasten durch unbekannte zerstört.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

