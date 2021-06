Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vier beschädigte Fahrzeuge - wer kann Hinweise geben?

Worms (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 27.05.2021, bis Sonntagmorgen, 31.05.2021, wurde in der Schäferstraße in Worms an vier geparkten Fahrzeugen jeweils die Reifen, die zur Gehwegseite ragten, zerstochen. Durch eine Zeugin konnten am 31.05.2021, gegen 01:00 Uhr, zwei verdächtige Personen festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

