Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Sachbeschädigung in Pfarrkirche "St. Peter"

Worms (ots)

Am vergangenen Freitag, in der Zeit von 10 - 18 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Vandalismus in der Pfarrkirche "St. Peter" in Worms-Herrnsheim verübt. Die Kirche ist in diesem Zeitraum aufgeschlossen und kann durch jedermann betreten werden. Unter anderem wurde an verschiedenen Stellen Kerzenwachs verschüttet, das "ewige Licht" beschädigt sowie Notdurft in eine Vase verrichtet. Sollte jemand in dem in Frage kommenden Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms (Tel.-Nr. 06241-8520) in Verbindung zu setzen.

