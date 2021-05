Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Betrunkener Autofahrer

Worms (ots)

Am Freitag, den 28.05.2021 gegen 18:13 Uhr, wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer in Worms-Pfeddersheim ein verdächtiger, weißer Seat in der Zellertalstraße gemeldet. Am dortigen Bahnübergang schien der Fahrzeugführer zunächst nicht mit der Regelung der dortigen Lichtzeichenanlage zurechtzukommen. Anschließend befuhr er die Zellertalstraße in Richtung der dortigen Tankstelle und schließlich in Richtung Triefelsstraße. Auf seiner Fahrt geriet der Mann mehrfach in den Gegenverkehr. In der Triefelsstraße konnte der 69 Jahre alte Fahrzeugführer aus Worms schließlich durch die Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Da er stark alkoholisiert war und auch im Fahrzeug offene Alkoholika aufgefunden wurden, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe auf die Wache in Worms verbracht. Sein Führerschein wurde zudem sichergestellt. Anschließend durfte der Mann den Weg nachhause antreten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sollten Sie durch das genannte Fahrzeug im Verkehr beeinträchtigt worden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Worms.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell