Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Raubüberfall auf Tankstelle

Worms (ots)

Am heutigen Morgen, um 05:27 Uhr hat ein unbekannter Täter die ARAL-Tankstelle in Osthofen überfallen. Der maskierte Täter betrat den Verkaufsraum in der Rheinstraße, bedrohte mit einem Messer die 58-jährige Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Diese öffnete daraufhin die Kasse, woraufhin der Täter die Banknoten griff und in seine Jackentasche steckte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung B9. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Schmächtige Statur, 175-185 cm Körpergröße, helle Hautfarbe, schwarze Maske mit Sehschlitzen, schwarze od. dunkelblaue Zipperjacke / Pullover mit weißen Längsstreifen an den Ärmeln und weißem Emblem auf der Brust, schwarze, enganliegende Hose, schwarze Schuhe, trug keine Handschuhe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

