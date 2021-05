Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Offstein - Verdächtige Vorfälle

Offstein (ots)

Der Polizei Worms wurden am Pfingstmontag zwei unabhängig voneinander geschilderte Vorkommnisse bekannt, die sich in unmittelbarer Nähe der Grundschule Offstein zugetragen haben. Kurz nach 17:00 Uhr habe der Fahrer eines weißen Transporters mit bulgarischem Kennzeichen die 5-jährige Tochter im Vorbeifahren in auffälliger Weise angeschaut, was den wenigen Meter entfernten Eltern verdächtig vorkam. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen. Etwa eine Stunde später wurde ein weiterer Sachverhalt gemeldet. Ein 9-jähriger Junge sei zwischen 14:30 und 15:00 Uhr aus einem weißen Jeep mit polnischen Kennzeichen heraus von einem tätowierten Mann angesprochen und nach dem Weg zu einem Baumarkt befragt worden. Der Junge ignorierte die Frage und ging weiter. Als er gegen 18:00 Uhr erneut an der Örtlichkeit vorbei kam, sei der gleiche Mann erneut mit seinem Wagen vorgefahren und habe wieder nach dem Weg gefragt, woraufhin der Junge flüchtete.

Hinweise der Polizei:

- Sensibilisieren Sie Ihre Kinder zum Thema "Kinderansprecher & Verhalten gegenüber Fremden". - Legen Sie mit Ihren Kindern Verhaltensregeln für Schulweg und Freizeit fest. - Treffen Sie gemeinsame Absprachen wer ihr Kind abholen darf. - Wenn Sie als Elternteil oder sonstige Person einen solchen Sachverhalt geschildert bekommen, nehmen Sie die Schilderung ernst. - Loben Sie Ihr Kind, dass es richtig ist, sich Ihnen anzuvertrauen. - Stellen Sie mit ruhigem Tonfall und Verhalten offene Fragen zum Ablauf und Geschehen, um möglichst viele Informationen zu gewinnen. - Informieren Sie umgehend die Polizei und übermitteln Sie alle bekannten Informationen. - Veröffentlichen Sie den Sachverhalt nicht im Internet oder den sozialen Medien. Die Verbreitung in sozialen Medien oder Chatgruppen ist kontraproduktiv und führt zu Fehlinformation der Bevölkerung und Verunsicherung. Zudem behindert dies die Ermittlungsarbeit der Polizei.

Die Kripo Worms nimmt sich der geschilderten Sachverhalte an, prüft sie und unternimmt die notwendigen Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

