POL-PDWO: Worms - Fahrer flüchtet nach Unfall im Weinberg - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Unbekannter Fahrer hat in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in der Gemarkung Worms-Pfeddersheim einen Weinberg beschädigt und ist mit seinem Fahrzeug unerlaubt geflüchtet. Auf einem Feldweg zwischen dem Friedhof in der Leiselheimer Straße und Mörstadt, nahe dem Weinbergshäuschen, kam ein Kraftfahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von 15 Metern die Rebstöcke in acht Reihen. Anschließend entfernte sich unbekannter Verursacher von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

