POL-PDWO: Kontrollierter Zweiradfahrer erhält mehrere Strafanzeigen

Gimbsheim (ots)

Am 22.05.2021, gegen 17:15 Uhr, teilen zwei Mitarbeiter der VG Eich der Polizei in Worms mit, dass ihnen auf einem Feldweg in Verlängerung zur Straße Am Schwimmbad in Richtung Rhein in Gimbsheim ein Leichtkraftrad ohne Kennzeichen entgegengekommen sei.

Vor Ort konnte der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass das geführte Zweirad aktuell nicht zugelassen ist. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass das Zweirad schneller fährt als erlaubt, sodass gegen den Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt wurde. Aufgrund der fehlenden Zulassung wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

