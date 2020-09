Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeikontrolle: Auto wegen gravierender Mängel an Bremsanlage still gelegt

Bad Oeynhausen (ots)

Die Polizei hat bei Kontrollen am Dienstag in Bad Oeynhausen einen VW wegen gravierender Mängel an der Bremsanlage aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus stellten die Beamten diverse andere Verstöße fest.

Die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde hatten sich zu Beginn der Mittagszeit im Bereich der Kanalstraße postiert, als ihnen an einem VW Kombi ein Unfallschaden auffiel. Bei der Überprüfung des Pkw stellte sich heraus, dass die Bremsbeläge an der Hinterachse derart verschlissen waren, dass keine Bremswirkung mehr vorhanden war. Zudem wies die Bereifung des VW keine ausreichende Profiltiefe auf. Da die Beamten den Pkw zur Einholung eines technischen Gutachtens sicherstellten, musste der 29-jährige Fahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Auch an einem Mercedes Kombi gab es Beanstandungen, da dessen aus einer 680 Kilogramm schweren Baggerschaufel und einem Kanu bestehende Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Erst nach umfangreichen Nachbesserungen konnte der 27-jährige Fahrer den Kontrollort verlassen. Neben dem Fahrer erwartet auch der Halter des Mercedes ein Bußgeldverfahren.

Weiterhin fielen sechs Fahrzeugführer auf, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten. Dies zieht jeweils ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in der Flensburger Sünderdatei nach sich.

