Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Ladendiebin versteckt Lebensmittel im Kinderwagen

Celle (ots)

Eine 20 Jahre alte Frau hat am Dienstagabend in einem Supermarkt diverse Lebensmittel in einem mitgeführten Kinderwagen versteckt. Beim Verlassen des Marktes in der Straße "Tannhorstfeld" zahlte sie lediglich einen Schokoriegel. Kurz darauf wurde die Frau durch die Polizei kontrolliert, denn sie war bereits vor ihrem Einkauf Passanten aufgefallen, weil sie den Kinderwagen mit einem schreienden Säugling darin geschüttelt hatte. Die Zeugen hatten daraufhin die Polizei informiert, weil sie sich Sorgen um das Kindeswohl gemacht hatten. Als die eingesetzten Polizistinnen die Frau kontrollierten und die abgelegten Lebensmittel unter einer Decke im Kinderwagen entdeckten, rastete die Frau aus und stieß Beleidigungen sowie Bedrohungen gegen die Beamtinnen aus. Die gestohlenen Sachen wurden beschlagnahmt. Das Jugendamt der Stadt Celle erhielt Kenntnis über den Sachverhalt. Gegen die Beschuldigte wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

