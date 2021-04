Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Am Montagmittag kam es an der Bundesstraße 214 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer. Ein 43 Jahre alter Fahrzeugführer befuhr einen Feldweg in Richtung Braunschweiger Straße (B 214). Als er an die Einmündung heranfuhr, stieß er gegen eine auf dem Radweg fahrende Pedelecfahrerin. Die 63-Jährige versuchte noch ein Ausweichmanöver, kollidierte aber letztlich mit dem PKW und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell