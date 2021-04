Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schadensfeuer/ Verdacht der Brandstiftung

29308 Winsen, OT Meissendorf (ots)

Am Samstag, dem 17.04.2021, gegen 03:10 Uhr geraten ein PKW und ein Wohnmobil, die vor einem Einfamilienhaus stehen in Brand. Der Brand greift auf das EFH über. Das Wohnmobil und der PKW brennen vollständig aus, das Wohnhaus ist durch das Feuer und Löscharbeiten unbewohnbar und einsturzgefährdet. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 200.000,- Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell