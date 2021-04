Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen im Celler Stadtbereich mit Feststellung einer Trunkenheitsfahrt

29221 Celle (ots)

Am Donnerstag, 15.04.2021, wurden in den Abendstunden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle Geswchwindigkeitsmessungen an verschiedenenen Messörtlichkeiten im Stadtbereich Celle durchgeführt.

Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße wurden dabei festgestellt und entsprechend geahndet.

In der Spitze wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen von über 55 km/h im innerstädtischen Bereich (gemessene Geschwindigkeit nach Abzug der Toleranz 105 km/h) festgestellt, welche natürlich einsprechende Fahrverbote nach sich ziehen.

Des Weiteren wurde ein 42 jähriger Fahrzeugführer eines PKW Peugeot aus Bergen im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung angehalten. Dabei wurde neben der Verkehrsordnungswidrigkeit festgestellt, dass der Bergener erheblich alkholisiert war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Es ist davon auszugehen, dass seitens der Polizeiinspektion Celle verstärkt weitere Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Inspektionsbereich durchgeführt werden.

